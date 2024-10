Phasmophobia ha una data di uscita in accesso anticipato su PS5 e Xbox Series X|S, anche su PS VR2

Phasmophobia, l'horror in prima persona che è diventato un vero e proprio fenomeno su PC, arriverà presto anche su console e la data di uscita in accesso anticipato annunciata oggi durante l'Xbox Partner Preview risulta particolarmente azzeccata: sarà disponibile dal 29 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e compatibile anche con PlayStation VR2.

Questo lo piazza proprio in tempo perfetto per Halloween, un periodo che si associa particolarmente bene alle particolarità del gioco: nel caso non abbiate seguito la sua impressionante diffusione su PC tra Steam e servizi di streaming, si tratta di una sorta di survival horror in prima persona che ci vede impegnati nell'esplorazione di varie aree infestate.

Si tratta di un multiplayer cooperativo in cui quattro giocatori interpretano una squadra di indagatori dell'occulto, inviati a registrare eventuali presenze misteriose all'interno di varie mappe, dove ovviamente succedono le cose più raccapriccianti.