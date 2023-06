Phasmophobia Console Early Access annunciato con un trailer e un mese di uscita per Xbox Series X|S

All'Xbox Showcase Extended 2023 è stato svelato Phasmophobia Console Early Access. Sarà disponibile da agosto 2023 su Xbox Series X|S.

Si tratta di un gioco horror in prima persona nel quale possiamo investigare e identificare 24 fantasmi, giocando in cooperativa fino a 4 persone. Si tratta di un gioco già disponibile da tempo su PC e costantemente aggiornato. Il suo successo è arrivato soprattutto grazie agli streamer, che lo hanno portato su Twitch regolarmente.

Phasmophobia è un gioco investigativo nel quale dobbiamo esplorare dieci diverse mappe in cooperativa cercando degli elementi distintivi legati a uno spirito proveniente da varie mitologie del mondo reale. Ogni creature ha le proprie caratteristiche e i giocatori devono interpretare gli indizi per capire esattamente chi si trovano di fronte. Ovviamente dovremo fare attenzione a non diventare le vittime.

All'interno di ogni missione è anche possibile usare vari strumenti per investigare, investendo denaro in-game. Ogni missione inizia con un briefing durante il quale ci si può preparare alle sfide di Phasmophobia. Anche la versione console sarà continuamente ampliata con nuovi contenuti.