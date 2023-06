Summer Game Fest 2024 confermata, l'edizione 2023 è stata da record

Non ci sono ancora numeri ufficiali, ma sembra che la Summer Game Fest 2023 sia stata da record, in base a quanto riferito da Geoff Keighley in un tweet in cui, tra l'altro, conferma anche il ritorno per l'anno prossimo con l'edizione 2024.

Non ci sono ancora date precise, ma a quanto pare la Summer Game Fest 2024 andrà in scena comunque a giugno 2024, probabilmente in un periodo simile a quello di quest'anno. Anche il formato sarà probabilmente simile, ovvero un contenitore di vari eventi con una serata centrale con tanto di pubblico in presenza.



Così come visto quest'anno, lo show dal vivo si terrà per l'Opening Night, seguita poi dai Play Days da iam8bit e altri eventi concentrati nei giorni immediatamente precedenti e successivi, che rientreranno nell'ombrello della Summer Game Fest 2024.

Ulteriori dettagli arriveranno nei prossimi mesi, ovviamente, con informazioni più precise riguardanti le date e i contenuti previsti. Difficile fare previsioni da ora, ma anche il prossimo si prospetta come un anno veramente ricco, da quello che stiamo vedendo anche negli eventi di questi giorni, oltre all'incognita sulla possibile nuova console Nintendo.

Attendiamo dunque di sapere qualcosa di più da Geoff Keighley, che dopo il successo della Sumer Game Fest 2023 avrà probabilmente in programma qualcosa di ancora più grande, senza considerare i The Game Awards 2023 che si terranno a dicembre.