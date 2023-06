Exoprimal: un video presenta la modalità Savage Gauntlet all'Xbox Games Showcase Extended

Durante l'Xbox Games Showcase Extended abbiamo visto nuovamente in azione Exoprimal, dove per l'occasione Capcom ha mostrato nuove sequenze di gioco e parlato della modalità Savage Gauntlet.

Savage Gauntlet è una modalità multiplayer interamente votata al PvE, senza scontri tra giocatori dunque, realizzata sulla base delle richieste dei giocatori che hanno partecipato alle precedenti sessioni di testing. I giocatori dunque dovranno collaborare per completare vari obiettivi e affrontare orde di dinosauri famelici.

Inoltre per l'occasione è stato ricordato l'appuntamento della seconda fase di open beta di Exoprimal, che sarà disponibile dal 16 al 19 giugno. Per l'occasione sarà possibile anche provare le fasi iniziali del gioco e le missioni cooperative a 10 giocatori.

Si tratta dell'ultima possibilità di provare il gioco prima del lancio, previsto per il 14 luglio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, One e Game Pass.

L'Xbox Games Showcase Extended è l'evento di Microsoft in cui offre approfondimenti, interviste con gli sviluppatori e video gameplay inediti dei giochi presentati durante lo show principale andato in onda l'11 giugno, oltre ad altri titoli prodotti da terze parti. Troverete tutti gli annunci e le novità di questo e gli altri appuntamenti estivi nel nostro hub della Multiplayer.it Summer of Games 2023.