Lies of P: video di gameplay ripresenta l'intero gioco all'Xbox Games Showcase Extended 2023

All'Xbox Showcase Extended 2023 è stato ripresentato il gioco soulslike Lies of P, in arrivo su Game Pass sin dal D1 ovvero il 19 settembre 2023. Sarà disponibile anche su PlayStation, ricordiamo.

Il nuovo video mostra le principali caratteristiche del gioco di Neowiz. Avremo dalla nostra delle armi composte da lama e impugnatura e potremo fondere queste due parti come preferiamo. Ogni arma ha il proprio moveset e anche delle abilità attive che consumano "Favola" (una sorta di punti magia che si ricaricano attaccando). Viene anche svelato che in Lies of P non dovremo combattere solo burattini, ma ci saranno anche strane creature che bloccheranno la nostra strada.

Potremo, in punti predefiniti, evocare degli spiriti controllati dall'IA che ci aiuteranno contro dei boss di Lies of P. Ricordiamo infatti che non ci sarà la cooperativa online o locale. Viene poi spiegato che il nostro personaggio avrà un albero della abilità (noto come Organo-P) che può essere ampliato usando degli oggetti speciali, tramite i quali attivare una serie di bonus aggiuntivi, come cure extra, schivata migliorata e non solo.

Il sistema di combattimento di Lies of P si basa inoltre sulle parate: il personaggio può ridurre i danni subiti usando l'arma come scudo, ma eseguendo una parata all'ultimo secondo bloccheremo completamente l'attacco e non perderemo PV. Alcuni attacchi nemici, che lampeggiano di rosso in tal caso, non possono essere schivati ed è necessaria una parata perfetta.

Questo nuovo trailer è solo una ripresentazione di caratteristiche note, ma è molto utile per chi ancora non aveva una visione completa di Lies of P. Vi ricordiamo che abbiamo provato una sostanziosa demo dell'atteso soulslike di Round8 e Neowiz.