Hellblade 2: un video degli sviluppatori dedicato al motion capture dall'Xbox Showcase Extended

In occasione dell'Xbox Games Showcase Extended, Ninja Theory ha pubblicato un video dietro le quinte di Hellblade 2 dedicato alle sessioni di motion capture.

Per chi non lo sapesse, il motion capture permette, tramite un complesso sistema di telecamere e sensori per il corpo, di registrare le prestazioni degli attori e le loro animazioni facciali per poi rappresentarle fedelmente nel gioco.

Nel video, il team ci parla dell'importanza di questa tecnica, mentre a video vengono mostrati il set e alcune sessioni di registrazioni, dandoci un'idea della complessità di questo processo e la cura messa da Ninja Theory per ottenere il migliore risultato possibile.

Hellblade 2 è attualmente in sviluppo per PC e Xbox Series X|S, con lancio previsto durante il corso del 2024. Come tutti i giochi realizzati dai team first party di Microsoft sarà disponibile nel catalogo

L'Xbox Games Showcase Extended è l'evento di Microsoft in cui offre approfondimenti, interviste con gli sviluppatori e video gameplay inediti dei giochi presentati durante lo show principale andato in onda l'11 giugno, oltre ad altri titoli prodotti da terze parti. Troverete tutti gli annunci e le novità di questo e gli altri appuntamenti estivi nel nostro hub della Multiplayer.it Summer of Games 2023.