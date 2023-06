33 Immortals presentato in dettaglio da Thunder Lotus con Phil Spencer

A breve distanza dal suo annuncio durante la conferenza precedente, 33 Immortals è tornato a mostrarsi in maniera più estesa e precisa nel corso dell'Xbox Game Showcase Extended, con Thunder Lotus a illustrare un po' il gameplay del gioco in compagnia di Phil Spencer in persona.

33 Immortals era stato annunciato già con un trailer allo Showcase precedente, ma in questo caso gli sviluppatori, che hanno nel curriculum giochi come Jotun, Sundered e Spiritfarer, hanno dato una dimostrazione diretta del gameplay effettivo.

Il gioco è atteso per il 2024, dunque c'è ancora tempo per eventuali aggiunte e miglioramenti, ma già così appare decisamente interessante.

Si tratta di un action roguelike che ha la caratteristica di presentare una modalità multiplayer estesa a comprendere ben 33 giocatori, cosa da cui deriva anche il titolo stesso del gioco. Protagonisti dell'azione sono delle anime dannate che, ribellandosi al giudizio degli Dei, si ritrovano a dover affrontare vari scontri e minacce, in situazioni sempre più complicate.

Non c'è ancora una data d'uscita ma questa è prevista per il 2024 e 33 Immortals sarà disponibile al day one direttamente all'interno del catalogo di Xbox Game Pass.