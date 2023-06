Microsoft Flight Simulator e Dune, video dietro le quinte dedicato all'Ornitottero

Microsoft Flight Simulator e Dune saranno protagonisti di un'interessante collaborazione, e durante l'Xbox Games Showcase Extended è stato mostrato un video dietro le quinte dedicato all'Ornitottero, il peculiare veicolo che troveremo appunto nel gioco a novembre.

Annunciato ieri, il DLC crossover con Dune permetterà appunto ai possessori di Microsoft Flight Simulator di provare la tecnologia presente nell'affascinante universo della saga fantascientifica, nonché di esplorare alcuni degli scenari più iconici del film.

Nel video, Jorg Neumann e Parris visitano il magazzino in cui la produzione dei film diretti da Denis Villeneuve conserva la maggior parte dei "prop", gli oggetti di scena che includono in questo caso una versione in scala reale dell'Ornitottero.

Naturalmente non si tratta di un dispositivo volante, anzi pesa la bellezza di undici tonnellate e Neumann ha spiegato in che modo gli sviluppatori del suo team sono riusciti a rendere quel tipo di veicolo in maniera plausibile all'interno di Microsoft Flight Simulator.

L'espansione dedicata a Dune per il simulatore di volo targato Microsoft sarà disponibile a partire dal 3 novembre.