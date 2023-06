Microsoft Flight Simulator 2024 annunciato con un trailer, in arrivo un DLC crossover con Dune

Durante l'Xbox Games Showcase 2023 è stato presentato Microsoft Flight Simulator 2024, la nuova generazione del franchise del simulatore di aviazione di Asobo. Arriverà su Xbox Series X|S e PC nel 2024 e ovviamente sarà incluso al lancio su Xbox Game Pass.

Come possiamo vedere nel trailer qui sotto nella nuova iterazione della serie potremo dedicarci a un gran numero di attività differenti, dal soccorso aereo al trasporto di merci e VIP, dall'irrigazione di campi a gare di volo. Insomma la varietà non sembrerebbe affatto mancare.

Durante lo stesso evento è stato annunciato anche un'espansione crossover di Microsoft Flight Simulator a tema Dune, grazie al quale potremo pilotare l'iconico House Atreides Ornithopter visto nei film. Il DLC sarà disponibile dal 3 novembre 2023.

L'Xbox Games Showcase è l'evento estivo organizzato da Microsoft per presentare le maggiori novità in arrivo su Xbox Series X|S, PC e il servizio Game Pass. È senza dubbio un appuntamento da non perdere per tutti i giocatori verdecrociati e in particolare quelli che stanno contando i giorni che mancano all'uscita di Starfield, visto che il GDR fantascentifico di Bethesda ha uno spazio tutto dedicato nella seconda metà dello show. Troverete tutti gli annunci e le novità dell'Xbox Games Showcase + Starfield Direct e gli altri appuntamenti estivi nel nostro hub della Multiplayer.it Summer of Games 2023.