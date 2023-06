Like a Dragon: Infinite Wealth presentato, con periodo d'uscita, all'Xbox Showcase

In occasione dell'Xbox Showcase è stato presentato con un trailer Like a Dragon: Infinite Wealth, quello che dovrebbe essere Like a Dragon 8. Svelato anche il periodo di uscita: inizio 2024. Uscirà su Xbox Series X/S e PC e sarà da subito disponibile anche su Xbox Game Pass.

Il filmato in sé è una simpatica scenetta che mostra il protagonista risvegliarsi nudo su di una spiaggia affollata, con tutte le conseguenze del caso. Non si vedono sequenze in gioco, ma è molto divertente. Eccolo:

L'Xbox Showcase è un evento imperdibile per gli amanti dei videogiochi su Xbox, che si tiene ogni anno. Quest'anno, la presenza di giochi come Starfield e Forza Motorsport ha generato un'attenzione straordinaria, ma non sono gli unici motivi per cui questo evento potrebbe essere il più emozionante dell'anno.