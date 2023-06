Senua's Saga: Hellblade 2, nuovo trailer e periodo di uscita all'Xbox Games Showcase

Senua's Saga: Hellblade 2 ha finalmente un periodo di uscita, rivelato al termine dell'inquietante trailer presentato nel corso dell'Xbox Games Showcase: il nuovo capitolo della serie targata Ninja Theory farà il proprio debutto nel corso del 2024.

A svariati mesi di distanza dal video di gameplay dei TGA 2021, Senua's Saga: Hellblade 2 è stato dunque mostrato di nuovo, sebbene in questo caso con una sequenza tanto carica di atmosfera quanto effettivamente priva di azione in-game.

A distanza di così tanto tempo ancora non abbiamo idea di come sia il gioco, insomma: in questo caso vediamo Senua parlare con almeno due delle sue personalità all'interno di una grotta, in una sorta di rito di iniziazione in stile Jedi che la porta finalmente dove dovrebbe essere.

Come sappiamo, sul piano degli investimenti e delle potenzialità non c'è alcun dubbio che Senua's Saga: Hellblade 2 punti a consegnarci un'esperienza svariate volte più brillante e significativa rispetto a quanto visto nel primo episodio, che in confronto si pone alla stregua di un indie.

Tuttavia è chiaro che le tempistiche realizzative di un progetto così ambizioso cozzino con la voglia di far fruttare un investimento, l'acquisizione di Ninja Theory appunto, che per il momento resta una grossa incognita.