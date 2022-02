Senua's Saga: Hellblade 2 farà sembrare il primo capitolo un indie, dice Ninja Theory

Senua's Saga: Hellblade 2 vanterà un comparto tecnico e artistico tale da far sembrare il primo capitolo un indie game: parola di Tameem Antoniades, design director di Ninja Theory nonché autore della serie.

Mostrato con un video di gameplay ai The Game Awards 2021, Senua's Saga: Hellblade 2 "non si porrà l'obiettivo di perfezionare quanto fatto con il precedente episodio, bensì punterà a creare un'esperienza che appaia più credibile e rifinita", ha detto Antoniades.

"Questo sequel vanterà ambizioni sostanzialmente maggiori in termini di ampiezza. Penso che Senua's Saga: Hellblade 2 farà sembrare l'originale Hellblade: Senua's Sacrifice un semplice indie game."

Ninja Theory ha visitato e scansionato oltre quaranta location in Islanda per inserirle nel motore grafico di Hellblade. Sono stati creati veri costumi e poi scansionati, e Melina Juergens si è allenata a combattere con degli esperti per poter eseguire le mosse di Senua nel gioco.

"La nostra idea è di puntare alla credibilità, ovverosia rendere le cose realistiche o plausibili, e il modo migliore per riuscirci è quello di basare ogni cosa su elementi reali", ha continuato Antoniades.

Il design director di Ninja Theory ha inoltre rivelato di essersi ispirato a Ex Machina di Alex Garland ai tempi di Hellblade: Senua's Sacrifice. "Garland ci ha raccontato di un'idea che aveva e che è diventata il film Ex Machina. Ha detto che avrebbe utilizzato solo tre personaggi, uno scenario e un piccolo team."