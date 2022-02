Matrix Resurrections: Warner Bros. denunciata dalla produzione per il lancio su HBO Max

Matrix Resurrections è ora al centro di un contenzioso legale che vede la compagnia Village Roadshow Entertainment Group, co-produttrice del film con Keanu Reeves, contro Warner Bros., denunciata per aver lanciato la pellicola su HBO Max in contemporanea con l'uscita al cinema.

Si tratta di una situazione piuttosto simile a quella che aveva portato Scarlett Johansson ad accusare Disney in tribunale per aver lanciato Black Widow su Disney+ attraverso Premier Access, e allo stesso modo anche in questo caso non è chiaro come la situazione potrà svolgersi, visti i molti punti interrogativi sulla vicenda.

Di fatto, gli accordi di Warner Bros. erano chiari da tempo: con la pandemia da Covid ancora galoppante, la compagnia aveva stabilito di lanciare vari suoi film in contemporanea al cinema e su HBO Max, come Dune, The Suicide Squad e appunto anche Matrix Resurrections. Si pensava che tale decisione fosse stata presa in accordo con le compagnie di produzione, visto che era praticamente di dominio pubblico, ma a quanto pare ci dev'essere un qualche cavillo legale che consente a Village Roadshow di impugnare la decisione in tribunale, o almeno provarci.

"La strategia di Warner Bros. non solo ha portato The Matrix Resurrections a fallire al botteghino, ma ha anche inflitto un duro colpo a tutto il franchise di Matrix", ha riferito l'ufficio legale della compagnia di produzione, che si sta occupando del caso. "Non c'è dubbio che i risultati scarsi al box office per Matrix Resurrections abbiano diluito il valore di questo importante franchise perché gli scarsi profitti limitano gli studios dall'ottenere degli investimenti futuri per altri film".

Matrix Resurrections ha subito diversi posticipi ed è infine uscito all'inizio del 2022 in contemporanea al cinema e su HBO Max, incassando più di 100 milioni di dollari al botteghino al lancio ma rimanendo poi al di sotto delle aspettative. Lo potete conoscere meglio nella nostra recensione.