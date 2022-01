Matrix Resurrections ha incassato più di 100 milioni di dollari al botteghino

Nella sua seconda settimana nei cinema, Matrix Resurrections ha incassato più di 100 milioni di dollari in tutto il mondo. Più precisamente, ha raggiunto quota 106 milioni di dollari, dopo i 70 milioni della prima settimana. Di questi, 13,7 milioni di dollari sono stati incassati soltanto nell'ultimo fine settimana.

Considerando che il film è costato 190 milioni di dollari, il punto di pareggio è ancora abbastanza lontano, ma non irraggiungibile. Va infatti valutato il lancio della pellicola sul servizio di video streaming HBO Max in contemporanea al lancio nei cinema, una scelta che avrà sicuramente penalizzato questi ultimi, soprattutto vista la recrudescenza globale della pandemia di COVID-19.

Diciamo che la scelta di Warner Bros. è stata abbastanza obbligata, visto il contesto storico in cui viviamo, ma la promessa è che in futuro tornerà a distribuire i film in modo più tradizionale. Ad esempio The Batman arriverà sui servizi di video streaming soltanto dopo 45 giorni dallo sbarco nei cinema.

In USA, Matrix Resurrections ha incassato più di 30 milioni di dollari. Complessivamente, l'accoglienza per il film è stata decisamente più fredda di quella avuta dalla trilogia originale, che incassò 1,5 miliardi di dollari in tutto il mondo. Va però detto che il film è arrivato in ritardo in alcuni territori, come l'Italia, e non è ancora disponibile in un mercato chiave come quello cinese, dove arriverà il 14 gennaio. Gli incassi sono quindi destinati a crescere ancora.