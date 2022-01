Cyberpunk 2077: CD Projekt Red smentisce le indiscrezioni sulla patch 1.5 e i DLC

Radek Grabowski, il Global PR Director di CD Projekt Red, ha seccamente smentito le indiscrezioni relative alla patch 1.5 e ai contenuti dei DLC di Cyberpunk 2077, bollando il tutto come falso. In effetti i sospetti c'erano, visto che il tutto era partito da 4Chan, ma il fatto che ad aver raccolto la fuga di notizie fosse stato Paul Tassi di Forbes aveva dato credito al tutto.

Come potete leggere, Grabowski non ha sprecato troppe parole per bollare l'intera storia come pura invenzione. Quindi niente dettagli su DLC, patch e l'anime di Netflix, ma solo una costruzione fatta da qualcuno voglioso di provocare. Peccato, perché alcuni dettagli erano anche interessanti, come quelli relativi ai nuovi contenuti, quelli sulla nuova modalità New Game Plus, quelli sull'ambientazione della prima espansione e tutto il resto.

C'è da dire che la nostra gola non troppo profonda qualcosa potrebbe anche averla azzeccata, quantomeno involontariamente, visto che di fatto ha usato alcuni desiderata della comunità e ha ragionato un po' (prevedibile che il lancio della patch sia preceduto da un qualche evento in streaming) per confezionare il suo falso. Comunque sia, meglio aspettare conferme ufficiali da parte dello sviluppatore polacco, che a breve dovrebbe svelare tutti i dettagli della patch 1.5, dell'aggiornamento per console di ultima generazione e del futuro di Cyberpunk 2077.