PSN, Xbox Live e Nintendo eShop: problemi in tutta italia, probabilmente collegati a quelli di Wind3

Attualmente vengono segnalati problemi in tutta Italia con il PlayStation Network, ma anche con Xbox Live e Nintendo eShop. Semplicemente molti che non riescono a collegarsi ai servizi online. Probabilmente il tutto dipende dal down della rete Wind3, con disservizi diffusi su tutto il territorio nazionale, come verificabile dal sito Downdetector.

Attualmente il PlayStation Network sta dando problemi in tutta Italia

Anche Wind3 ha problemi in tutta Italia

Difficile valutare lo stato delle cose. La speranza, come sempre, è che si tratti di una situazione momentanea e che venga risolta al più presto. C'è da dire che probabilmente chi non è abbonato a Wind3 non sta avendo alcun disservizio nemmeno dal PlayStation Network.

Attualmente le segnalazioni di impossibilità di connettersi a Wind3 su Downdetector hanno superato quota 6.000, ma stando alla curva sono destinate a crescere ulteriormente, a meno che tutto non venga risolto a breve giro. Se siete tra gli sfortunati impossibilitati a collegarsi alla rete, contattate il vostro fornitore di servizi per avere informazioni aggiornate.

Aggiornamento:

Giusto segnalare che, essendo la situazione causata da Wind3, si registrano disservizi anche sulle altre console, non solo su quelle di Sony.