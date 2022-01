La Realtà Virtuale sarà la vera vincitrice del 2022?

Un nuovo anno è finalmente iniziato ed è ora di guardare al futuro. PS5 e Xbox Series X|S sono difficili da trovare e per molti l'unico modo per giocare su console è ancora usare PS4 e Xbox One (più Switch, ma la grande N gioca in un campionato a parte). Al tempo stesso, possiamo più che tranquillamente affermare che le console next-gen di casa Sony e Microsoft sono ormai current-gen. Non sono più il futuro, sono il presente.

Quindi a che futuro dovremmo guardare? Beh, alla nuova generazione di headset VR. La realtà virtuale è sempre di più rilevante nel mercato videoludico (e non, in realtà: si parla fin troppo di metaversi VR negli ultimi tempi), e - con versioni "Pro" delle attuali console ancora molto lontane (se mai esisteranno, si intende) - l'unica novità hardware all'orizzonte sono i nuovi headset, come Meta Cambria (ex-Oculus Cambria, se non siete aggiornati) e PlayStation VR 2.

Entrambi gli hardware sono stati al centro di recenti rumor, che seguono un report di Bloomberg. In breve, si afferma che il nuovo visore di PlayStation entrerà in produzione in Cina a breve termine e - di conseguenza, per evitare leak di informazioni incontrollabili - verrà pubblicamente e ufficialmente presentato nel giro di poco tempo. Quanto tempo è complesso dirlo, ma secondo Bloomberg l'uscita avverrà entro la fine del 2022. Inoltre, anche Meta Cambria entrerà in produzione di massa, sempre in Cina, in tempi simili.

Entrambi i visori non sono ancora stati presentati ufficialmente, ma possiamo dare per scontato che garantiranno alcune novità interessanti e passi in avanti rispetto ai predecessori. Ovviamente, un nuovo hardware - per quanto di qualità - non garantisce il successo (ed è ovvio, direte voi). Cosa ci spinge a pensare che il 2022 potrebbe essere veramente l'anno della VR? Il fatto che già ora è un successo.

I controller di PlayStation VR 2

Dovete infatti sapere che, secondo i dati di Qualcomm, Meta Quest 2 ha venduto 10 milioni di unità, senza però considerare gli headset venduti nel periodo natalizio, che sembrano essere molteplici. Mancano dati ufficiali e chiari in tal senso, ma possiamo vedere che l'App di Oculus - obbligatoria per l'avvio del visore - è stata scaricata moltissime volte durante il Natale. È arrivata addirittura in prima posizione nell'App Store, superando servizi "fondamentali" per il pubblico come TikTok, YouTube e Instagram.

Non mancano poi le segnalazioni di sviluppatori di esperienza in Realtà Virtuale, come Rec Room e Golf+, che segnalano numeri record in periodo natalizio. In sostanza, già ora il pubblico sta optando per la VR e il prossimo anno, con l'arrivo di nuovi hardware, il successo potrebbe essere ancora più grande.

Ciò che sarà importante, soprattutto per Sony, è il supporto software. Pur vero che negli ultimi anni sono stati pubblicati su PS VR vari giochi di qualità, con l'arrivo di un nuovo headset sarà fondamentale avere accesso a nuove opere uniche, con magari anche qualche esclusiva basata su franchise noti (chi ha detto Horizon?).

Ovviamente per il momento sono solo speculazioni, ma di certo le compagnie videoludiche non vedono l'ora di dare più spazio alla realtà virtuale. Voi cosa ne pensate? Avete già un visore? O vorrete capire come saranno le nuove proposte di Sony, Meta (e non solo) prima di buttarvi in questo mondo?

