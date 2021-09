Horizon Forbidden West: nuovo gioco per PS VR 2 della saga di Horizon in sviluppo per un leak

Il noto leaker Nick di XboxEra, tramite il podcast della testata, ha svelato che, sulla base delle informazioni in suo possesso, è in sviluppo un nuovo gioco per PS VR 2 che fa parte dell'universo narrativo di Horizon Forbidden West e Horizon Zero Dawn, i giochi d'azione open world di Guerrilla Games.

Nick ha affermato: "Sony ha comprato Firesprite che è composto da ex-membri di Studio Liverpool, che hanno creato WipEout. Mi è stato detto che stanno lavorando su un gioco VR di Horizon.". A questo poi aggiunge il fatto che non si tratta né della versione VR di Forbidden West, né della versione VR di Zero Dawn. Secondo il leaker, si tratta di un titolo indipendente ambientato nell'universo narrativo di Horizon.

Horizon Forbidden West

Non è però chiaro nemmeno a Nick se si tratterà di un vero e proprio gioco completo, come Half-Life Alyx, o "un'esperienza" interattiva come il gioco Batman Arkham VR. Indipendentemente dal formato, si tratta di un'idea interessante: questo nuovo gioco ci metterebbe nei panni di Aloy, oppure seguirebbe nuovi personaggi? Di che genere sarà? Probabilmente non avremo risposte per lungo tempo, anche ammesso che il leak riporti la verità.

Horizon Forbidden West arriverà la prossima primavera su PS4 e PlayStation 5. Dopo qualche indecisione, è poi stato annunciato che l'upgrade a PS5 sarà gratis.