Deathloop, la recensione del nuovo sparatutto per PS5 e PC realizzato da Arkane

È meraviglioso restare sorpresi. Stupendo scoprire lentamente un gioco, sentirlo entrare gradualmente nelle proprie vene fino a restarne completamente avvolti, immersi nella narrazione, affascinati dal carisma dei personaggi e dalla storia. Non più spettatori, ma protagonisti in un mondo creato da qualcun altro, in grado dai primissimi istanti di farlo esistere anche nella nostra testa, dandogli in qualche modo vita. Succede raramente, accade con poche opere e capita spesso e volentieri proprio con giochi le aspettative non erano propriamente elevatissime.

Come si gioca a Deathloop

In Deathloop non sappiamo chi siamo, ma uccidere lo facciamo dannatamente bene

Ci si risveglia intorpiditi su una spiaggia, la mente annebbiata, le idee confuse. Non sappiamo sinceramente cosa aspettarci, ma mentre guardiamo l'ambientazione l'atmosfera si rivela già incredibile. Differente dai soliti sparatutto, Deathloop ci prende per mano, ancora e ancora e ancora, finché non iniziamo a prendere confidenza con tutte le meccaniche che gli sviluppatori ci hanno messo a disposizione. Si parte scoprendo di saper armeggiare le bocche da fuoco, di poter togliere una vita senza chiedersi il perché o senza provare rimorso, capendo subito che questo sembra essere ciò che facciamo tutti i giorni. Colt è un personaggio carismatico e Arkane non ne ha voluto svelare troppi dettagli all'interno del gioco, lasciando che sia colui che ne detiene il controllo virtuale a interpretarne le azioni, a definire la sua storia e la sua personalità. Libertà di lettura la chiameremmo, così come libertà è la parola che meglio si sposa con l'intera produzione, per tutte le accezioni che conosciamo.

Deathloop è dunque un racconto, una visione dai molteplici significati con un protagonista di quelli tosti, capaci di scherzare su ciò che gli accade ma anche in grado di riflettere e ragionare. Non abbiamo insomma tra le mani il solito mercenario tutto muscoli e zero cervello, ma anzi un combattente dotato di acume e deciso a risolvere i misteri che lo circondano. Mentre la nebbia della logica si dipana, scopriamo così di essere intrappolati su una maledetta isola, in gabbia in un luogo sperduto circondato dai ghiacci, dove la nostra libertà, per l'appunto, è messa in discussione.

Nemmeno la morte è capace di donarci il tanto agognato sollievo, dato che l'unica conseguenza di una prematura dipartita sarà quella di risvegliarsi, nuovamente, sulla stessa stramaledetta spiaggia. Un loop, come il titolo lascia suggerire, infinito e mortale, a cui va posto fine per ritrovare la serenità bramata. Per farlo dovremo escogitare un piano perfetto, trovare un modo per eliminare i Visionari e i loro sgherri cercando di cambiare l'inevitabile.

Colt inizia così a prendere coscienza della sua missione e dovremo guidarlo alla ricerca di indizi continui che possano alterare l'ordine degli eventi, modificare il corso della giornata e concludere con successo l'impresa: per riuscirci solo ventiquattro ore. La mappa di gioco viene così suddivisa in quattro distretti, ognuno caratterizzato da un'ambientazione unica e dotato di discreta estensione, visitabile in quattro differenti momenti della giornata che non solo ne cambiano l'aspetto estetico ma anche, e soprattutto, le attività che lì vengono svolte. Sfruttando questa conoscenza di base Colt dovrà così cambiare l'ordine prestabilito e generare una giornata che gli dia ciò che cerca. Ovviamente sull'isola gli abitanti, chiamati Eterni, la vedono in maniera differente visto che questa sorta di immortalità senza conseguenze non sembra poi rappresentare un problema. Per questo hanno piazzato un bel cartello virtuale da Most Wanted sulla schiena di Colt, dato che lui rappresenta l'unica vera minaccia alla loro eternità.