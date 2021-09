The Riftbreaker ha una data di uscita, disponibile al day one su Xbox Game Pass

The Riftbreaker è uno dei più interessanti titoli all'interno dell'ondata indie di ID@Xbox, destinata a proseguire in questa ultima fase d'estate fino all'autunno inoltrato, dunque risulta interessante conoscere la sua data di uscita, che peraltro corrisponde anche al lancio su Xbox Game Pass, visto che il gioco sarà disponibile al lancio nel catalogo del servizio Microsoft.

The Riftbreaker sarà dunque disponibile dal 14 ottobre 2021 su Xbox Series X|S e PC, un action RPG con elementi strategici e survival che ci immerge nella colonizzazione umana di pianeti alieni, con tutto quello che ne può conseguire, ovvero diversi problemi da risolvere, risorse da gestire, minacce da sventare ed esplorazione assortita.

Il gioco sfrutterà la tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution su PC e Xbox Series X|S, in grado di migliorare le performance pur mantenendo sempre una buona qualità visiva. L'obiettivo sono i 4K a 60 fps, con questi ultimi che dovrebbero essere sostenuti in maniera più stabile da questa soluzione.

Nella Campagna di The Riftbreaker ci troviamo ad interpretare il Capitano Ashley S. Nowak, inviata attraverso un portale su Galatea 37, un mondo alieno ai limiti della Via Lattea, con lo scopo di preparare il pianeta per la colonizzazione umana. Si tratta dunque di creare infrastrutture ed edifici pronti per l'arrivo degli umani e per rendere vivibile il pianeta, tra raccolta di risorse, trasformazione di queste, produzione di energia e fabbriche varie.

Oltre alla costruzione è però necessario procedere con l'esplorazione, l'affrontare le minacce aliene e la scoperta di nuove risorse e anche tecnologie aliene, in modo da poter sfruttare al meglio l'ambiente circostante e renderlo il più sicuro possibile. Come era già stato reso noto tempo addietro, The Riftbreaker sarà incluso sin dal D1 su Xbox Game Pass per PC e Xbox.