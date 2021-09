Deathloop: primi voti entusiasmanti per il nuovo gioco PS5 e PC di Arkane e Bethesda

Deathloop è in arrivo sul mercato, con l'uscita fissata per domani su PS5 e PC, ed escono oggi le prime recensioni sul nuovo gioco Arkane e Bethesda, che è stato accolto finora da toni estremamente positivi da parte della stampa specializzata, a guardare i primi voti entusiasmanti emersi in queste ore.

In generale, viene premiato l'approccio innovativo di Arkane al genere dello sparatutto in prima persona, cosa che peraltro è abbastanza nella norma per il team di Bethesda, visto che nel curriculum conta numerosi titoli in grado di prendere la struttura in soggettiva e ibridarla con caratteristiche varie, creando interpretazioni veramente particolari.

Anche in questo caso, la sperimentazione sembra avere avuto un grande successo e le varie recensioni premiano la freschezza del gameplay e anche le particolarità dell'ambientazione e la caratterizzazione generale. Insomma, un gioco veramente molto interessante è quello che emerge da queste valutazioni, di cui vediamo qui sotto alcuni esempi, tra i quali troviamo anche numerosi perfect score anche da parte di testate molto conosciute: