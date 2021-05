Xbox Game Pass: The Riftbreaker sarà incluso sin dal D1 su PC e Xbox

Exor Studios ha annunciato che il suo prossimo gioco, The Riftbreaker, sarà incluso all'intero di Xbox Game Pass sin dal D1. Il gioco arriverà il prossimo autunno e sarà disponibile nel servizio in abbonamento di Microsoft sia in versione PC che in versione console. Inoltre, il team di sviluppo ha rilasciato per l'occasione un nuovo trailer di gameplay, che potete vedere poco sotto.

In The Riftbreaker interpreti il ​​ruolo del capitano Ashley S. Nowak: sei il Riftbreaker, uno scienziato/soldato d'élite all'interno di un potente Mecha-Suit. Entra in un portale unidirezionale per Galatea 37, un pianeta lontano ai confini della Via Lattea, con lo scopo di costruire una base che consentirà il viaggio di ritorno sulla Terra e un'ulteriore colonizzazione.

La tuta meccanica di Ashley, che lei chiama "Mr. Riggs", può resistere alle condizioni ambientali più dure e dispone di una gamma completa di attrezzature per la costruzione di basi, l'estrazione di risorse, la raccolta di campioni e, naturalmente, il combattimento. È in grado di viaggiare attraverso spaccature che collegano lo spazio su vaste distanze.

Vi ricordiamo inoltre che The Riftbreaker arriverà anche su PC, Xbox Series X|S e PS5 il prossimo autunno. Sono previste anche una versione PS4 e Xbox One, che arriveranno però in una data successiva.

