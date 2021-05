Satoru Iwata ha spiegato perché Nintendo è restia ad abbassare i prezzi dei giochi

Satoru Iwata, il compianto ex presidente di Nintendo, spiegò chiaramente il motivo per cui la compagnia di Mario è restia ad abbassare i prezzi dei suoi giochi. Il suo intervento sul tema è riportato nel libro pubblicato postumo "Ask Iwata Words of Wisdom from Satoru Iwata Nintendo's Legendary CEO", che raccoglie i testi della rubrica Iwata Asks che ha tenuto per anni. Leggiamo dalla sua viva voce:

"Dopo il lancio di un nuovo hardware, il prezzo si riduce gradualmente per cinque anni finché la domanda ha fatto il suo corso. Ma visto che il ciclo della domanda non viene mai meno, perché preoccuparsi di ridurre il prezzo in questo modo? La mia personale visione sull'argomento è che abbassando i prezzi nel tempo, il produttore finisce di condizionare il cliente che si metterà in attesa di fare un affare, un approccio che ho sempre considerato strano.

Naturalmente ciò non significa che sono sempre contro l'abbassamento dei prezzi, ma ho sempre voluto evitare la situazione in cui le prime persone che si fanno avanti per supportarci si sentano punite per aver pagato il prezzo pieno, borbottando: "Immagino che questo sia il prezzo da pagare per essere il primo della fila."

Il punto toccato da Iwata è di grande attualità e molto discusso, soprattutto di questi tempi in cui i giochi escono spesso incompleti e diventano pienamente godibili dopo settimane o mesi, quando magari sono già venduti alla metà del prezzo.