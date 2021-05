RUST Console Edition per PS4 e Xbox ha il suo bel trailer di lancio

Deep Silver ha pubblicato il trailer di lancio di RUST - Console Edition, che porta la sopravvivenza estrema anche su console. Ora anche i possessori di PS4 e Xbox One possono dedicarsi a costruire roccaforti per difendersi dai pericoli del vasto mondo. Volendo possono fare lo stesso i possessori di PS5 e Xbox Series X e S, visto che il gioco è tranquillamente giocabile in retrocompatibilità.

Per capire di cosa stiamo parlando, leggiamo la descrizione generale del gioco:

L'unico obiettivo in Rust è la sopravvivenza.

Per farlo dovrai superare difficoltà come la fame, la sete e il freddo. Accendere un fuoco. Costruire un riparo. Uccidere animali per la carne. Proteggerti dagli altri giocatori, e ucciderli per la carne. Creare alleanze con altri giocatori e costruire una città.

Fai tutto ciò che è necessario per sopravvivere.

Per il resto vi ricordiamo che Rust è disponibile ormai da anni su PC. Recentemente ha vissuto una specie di rinascita commerciale perché diventato un fenomeno su Twitch.