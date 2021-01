Rust: gli streamer hanno fatto risorgere il gioco, record su Twitch e su Steam

Nel 2020 alcuni grandi streamer hanno preso il poco conosciuto Among Us e lo hanno reso uno dei più grandi giochi dell'anno (e di sempre, in termini di puro numero di giocatori). Ora, sembra che qualcosa di simile stia avvenendo con Rust, noto gioco multigiocatore di sopravvivenza.

Tramite l'account Twitter ufficiale, infatti, è stato possibile scoprire che Rust è stato guardato da più di un milione di spettatori su Twitch. Il gioco ha sempre avuto uno zoccolo duro di fan, sin dall'uscita nel 2013 in formato Accesso Anticipato, ma nelle ultime settimane streamer molto famosi come Shroud, Pokimane, Myth e molti altri si sono uniti nello stesso server offerto da Offline TV. Questo ha portato al record di oltre un milione di spettatori su Twitch oltre a un picco di 135.000 giocatori contemporanei su Steam.

Nel momento in cui scriviamo, Rust è il sesto gioco più giocato su Steam, con 109.000 utenti attivi e uno dei più visti su Twitch, con 750.000 spettatori. In passato, era raro vederlo superare i 100.000 spettatori sulla piattaforma streaming di Amazon: la differenza è quindi notevole.

Il successo del gioco è ovviamente dovuto anche al regolare supporto. Dal 7 gennaio, ad esempio, saranno disponibili i Twitch drop dentro Rust. Infine, vi segnaliamo che Rust Console Edition non ce la fa per il 2020, il COVID blocca gli sviluppatori.