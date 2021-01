Final Fantasy 7: il cosplay di Tifa di ladalyumos è esplosivo

Final Fantasy 7 non si affievolisce nell'immaginario comune, soprattutto grazie al suo cast di personaggi carismatici, tra i quali Tifa Lockhart sembra essere rimasta particolarmente nel cuore, come dimostrano anche i numerosi cosplay tra cui questo, alquanto esplosivo, da parte di ladalyumos.

Per l'occasione, tra l'altro, la cosplayer augura a tutti buon anno e anche se siamo qualche giorno in ritardo riportiamo volentieri i suoi auguri: "Cosa vi aspetta a gennaio? Prima di tutto, buon anno nuovo, miei cari!" Si legge nel post a corredo della foto. "Grazie per essere stati con me nel 2020! Auguro a tutti voi un anno pieno di felicità".

Difficile dire, peraltro, se si tratti della Tifa del Final Fantasy 7 originale o di Final Fantasy 7 Remake: il costume è riprodotto piuttosto fedelmente ed è sostanzialmente lo stesso in entrambi i casi, ma la particolare costituzione fisica di ladalyumos la rende più vicina alla Tifa vecchio stile che non alla nuova.

In ogni caso, la somiglianza è comunque notevole, oltretutto rimarcata anche da una scelta azzeccata per lo scenario, che ricorda un po' l'ambientazione presso il Mako Reactor della Shinra.

