Xbox Series X|S: caratteristiche del DualSense PS5 nei prossimi controller Microsoft?

Xbox Series X e Series S hanno nuovi controller che raffinano l'ottima ergonomia, i materiali e la risposta ai comandi che già caratterizzano i controller di Xbox One, ma propongono meno novità rispetto al DualSense di PS5 e Microsoft sembra abbia adocchiato proprio le caratteristiche del controller Sony per eventuali evoluzioni da applicare ai propri dispositivi.

O almeno questo è quanto possiamo dedurre guardando un sondaggio che è stato diffuso da Microsoft ai nuovi acquirenti di Xbox Series X e Series S, che tocca proprio l'argomento in questione. Varie domande riguardano in generale l'esperienza con le nuove console e sembrano ricalcare le classiche procedure delle compagnie per raccogliere feedback da parte degli utenti, ma alcune domande relative al controller di Xbox Series X|S sono piuttosto particolari e guardano direttamente alla concorrenza.

Oltre a una domanda generale su Xbox Series X e Series S, riguardante il fatto che diano o meno la "sensazione di next gen", quello che stupisce maggiormente è una sezione dedicata al controller, nella quale Microsoft chiede agli utenti se siano "a conoscenza di caratteristiche presenti sui controller PlayStation che vorrebbero vedere anche su questa console".

Queste caratteristiche si riferiscono ovviamente al feedback aptico e ai grilletti adattivi, elementi che sono stati ampiamente lodati un po' da tutti i primi utenti e in generale coloro che hanno avuto modo di provare PS5 come alcune delle caratteristiche più evidenti e innovative percepibili fin da subito.

Questi sono dunque gli elementi che potrebbero essere replicati su un eventuale nuovo controller per Xbox Series X|S, anche se al momento si tratta solo di speculazioni a partire comunque da un sondaggio vero da parte di Microsoft. D'altra parte, non sarebbe una cosa tanto inusitata: nell'ambito dei controller in particolare abbiamo visto influssi e ispirazioni incrociate in numerosi casi nella storia. Lo stesso DualSense, d'altra parte, ha una forma ergonomica che sembra piuttosto simile a quella del controller Xbox, così come il feedback aptico assomiglia molto all'HD Rumble di Nintendo Switch o alla vibrazione già presente nel controller Xbox One, anche se Sony ha portato avanti la tecnologia con l'utilizzo degli attuatori sonori.