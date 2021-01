One Piece: il cosplay di Nico Robin di elizabethrage

Il cosplay di Nico Robin, uno dei personaggi più amati della ciurma di pirati di Cappello di Paglia, il protagonista di One Piece è davvero sensuale. L'interpretazione di elizabethrage, una cosplayer da oltre 300mila follower, non lesina in parti del corpo scoperte, esattamente come richiede la bella archeologa.

elizabethrage è specializzata in cosplay di anime e manga, anche se saltuariamente non disdegna impersonare qualche personaggio preso di peso dai videogiochi, come la Sonia di Pokémon Spada e Scudo. In questo caso gioca in casa, dato che l'ispirazione arriva da uno dei manga più famosi e letti del mondo: One Piece.

Per riprodurre Nico Robin, elizabethrage ha preso una gonna rosa, una maglietta attillata blu e i classici occhiali da sole sulla testa. E una scollatura vertiginosa.

Nel caso in cui siate alla ricerca di altri cosplay di One Piece vi consigliamo na bella Nami nel cosplay tutto italiano di Magliocca Alessia e Usop che diventa un'adorabile fanciulla nel cosplay di sammyscosplay.