Far Cry 6: la presunta data d'uscita emerge da un negozio online olandese

Il negozio online Proxis.com potrebbe aver svelato quella che potrebbe essere la nuova data di uscita di Far Cry 6. Secondo lo store olandese, l'atteso shooter open world di Ubisoft con Giancarlo Esposito uscirà il 30 aprile 2021 su console e PC.

L'ultima volta che Ubisoft ha parlato di Far Cry 6 (e Rainbow Six Quarantine) è quando li ha rimandati oltre marzo 2021. Da quel momento in poi solo rumor sulla possibile data di lancio, prima provenienti dall'Xbox Store di Microsoft e adesso dal retailer online olandese Proxis.com.

La data del 30 aprile 2021 potrebbe essere verosimile: è nel nuovo anno fiscale e si tratta di un venerdì, giorno nei quale vengono distribuiti in Europa i videogiochi.

Nel caso in cui vi stiate chiedendo le novità di questo capitolo, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Far Cry 6. In copertina e come cattivo finale c'è Giancarlo Esposito, l'attore visto all'opera in Breaking Bad, ma anche nel recente The Mandalorian.