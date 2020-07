Far Cry 6, anteprima

Difficile parlare di sorpresa quando, tra un leak e l' altro , nei giorni precedenti all'annuncio già molto è stato visto e detto, eppure l'apparizione di Far Cry 6 nel corso dell'Ubisoft Forward non è stata meno sorprendente. Ubisoft ci ha invitato a fare un viaggio, a partire dal prossimo 18 febbraio 2021 , data d'uscita su current e next gen, su un'isola fuori dal tempo controllata da un dittatore, Antón Castillo, che andrà abbattuto costi quel che costi. I dettagli rilasciati dal publisher sono ancora pochi e per il gameplay toccherà aspettare ancora qualche mese però, anche grazie a una presentazione tenutasi durante i giorni scorsi, possiamo raccogliere quanto emerso finora e fare il punto.

Protagonisti d’eccezione

Impossibile non partire da Antón Castillo: dittatore impersonato da Giancarlo Esposito, un attore di fama mondiale interprete di moltissimi ruoli ma ricordato soprattutto per le sue performance in Breaking Bad, Better Call Saul e The Mandalorian. Ubisoft non ha badato a spese per portarsi a casa un volto noto, necessario per dare credibilità a un nemico che, come tradizione della serie, intende essere fuori dagli schemi, speciale. Antón controlla con il pugno di ferro Yara, isola apertamente ispirata a Cuba che, proprio come lo stato insulare dei Caraibi, è rimasta bloccata nel tempo: l'idea del personaggio interpretato da Giancarlo Esposito è di riportarla ai fasti di un tempo, soffocando qualsiasi voce contraria.

Dall'altra parte della barricata c'è la resistenza yarana, composta da un gruppo di persone fermamente intenzionate a deporre Anton e riportare la democrazia sull'isola. Tra queste c'è anche Dani Rojas, protagonista che, a differenza di quanto accade di consueto all'interno della serie, in Far Cry 6 avrà un volto (anzi due, a scelta maschile o femminile) e apparirà durante le scene d'intermezzo. Una scelta, questa, solo apparentemente di contorno visto che ci fa intendere la volontà di dare ancora più corpo alla trama, di non renderla semplicemente la passerella per un nemico sopra le righe ma di creare anzi un racconto più corale e sfaccettato. Centrale sarà infine Diego, figlio di Anton interpretato da Anthony Gonzalez: il giovane attore ha prestato la sua voce nel film Pixar Coco e qui farà lo stesso per un personaggio su cui già si è iniziato a speculare parecchio nei giorni scorsi.