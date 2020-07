Far Cry 6: trailer, data di lancio, immagini e info dall'Ubisoft Forward

Dopo diversi fastidiosi leak, all'Ubisoft Forward abbiamo avuto finalmente modo di vedere in maniera ufficiale il trailer, la data di lancio, le immagini, alcuni artwork e le prime informazioni di Far Cry 6.

Tutto quello che abbiamo scoperto finora, sfortunatamente, sì è rivelato accurato: Far Cry 6 arriverà il 18 febbraio 2021 su PS5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, PC e Stadia. Avrà come protagonista Giancarlo Esposito nel panni del cattivo, il Presidente, ovvero il dittatore di uno paese lacerato dalla guerra civile.

Questa presentazione arriva assieme ad una nostra anteprima di Far Cry 6. Umberto Moioli dice che "Far Cry 6 sembra avere tutto quello che la serie ci ha sempre portato sullo schermo, a partire da un grande sand box per arrivare a un nemico capace di restare in mente a lungo, più alcuni inediti legati al protagonista, alle armi e a un cast tra cui spicca Giancarlo Esposito. L'Ubisoft Forward è servito per un antipasto a cui adesso dovrà seguire una portata principale particolarmente ricca."

Quindi vi consigliamo vivamente di leggere il pezzo.

Il gioco sembra voler riprendere tutti i punti di forza che hanno reso la serie un successo internazionale: una struttura open world nella quale muoversi, un territorio conteso tra due fazioni in guerra nel quale poter agire indisturbati per aiutare i propri alleati, uno scenario di guerra caldo, nel quale poter vivere storie di impatto emotivo e soprattutto un cattivo all'altezza.

Giancarlo Esposito, il Gus Frings di Breaking Bad, in pochi secondi riesce a catturare l'attenzione, con il suo volto espressivo e la sua interpretazione magistrale. E una cattiveria fuori dal comune. Interessante anche il ruolo di Diego, il figlio del Presidente. Anche perché, si dice, possa essere la versione giovane di un personaggio molto amato.

Come si evolverà la situazione? Nell'attesa vi lasciamo ad un secondo trailer e le prime immagini di gioco. Cosa ne pensate?