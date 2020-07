Watch Dogs: Legion farà parte del programma smart delivery su Xbox

Watch Dogs: Legion sarà in smart delivery su Xbox, ossia chi lo acquisterà riceverà la versione per la sua piattaforma in automatico e, nel caso cambi piattaforma, non dovrà pagare di nuovo il gioco. Si tratta sicuramente di un'ottima notizia per chi ad esempio vuole giocarci su Xbox One, ma non vuole spendere soldi in più per avere la versione graficamente migliore del gioco passando a Xbox Series X in un secondo momento.

Ad annunciarlo durante l'Ubisoft Forward è stato Phil Spencer, il capo della divisione Xbox, che ha anche parlato dei vantaggi di Watch Dogs: Legion su Xbox Series X, in particolare della grafica migliorata dall'uso del ray tracing.

Prima di lasciarvi a riflette sulla bellezza dello smart delivery per i videogiocatori, vi ricordiamo che Watch Dogs Legion uscirà il 29 ottobre 2020 su PS5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC e Google Stadia.