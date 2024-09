Le riprese del film di Watch Dogs sono terminate: il progetto è realtà a 10 anni dal suo annuncio

Ci sono voluti quasi 10 anni solo per iniziarle, ma le riprese del film di Watch Dogs sono terminate per tempo, a indicare come il progetto sembra proprio andare nella giusta direzione, dopo il lunghissimo periodo intercorso dall'annuncio alla sua realizzazione.

Due mesi dopo la comunicazione dell'avvio delle riprese, a quanto pare è già tempo per la loro conclusione, ma il tutto sembra essersi svolto secondo i programmi, visto che la produzione ha comunicato la conclusione dei lavori sul set in maniera celebrativa, a indicare che il film sta procedendo in maniera positiva.

Il messaggio segue lo stesso canovaccio di quello usato per comunicare l'avvio delle riprese: "run film_wrapped.exe", si legge, e poi "riprese completate!" Con tanto di foto a immortalare le fasi finali di queste.