Iniziate le riprese del film di Watch Dogs, più di dieci anni dopo l'annuncio

Un lunga lavorazione

Era l'agosto del 2013 quando Ubisoft parlò per la prima volta del film di Watch Dogs, affidato a Sony Picture e New Regency. All'epoca scrivemmo profeticamente che di non poter "dare per scontata l'uscita del film," perché le riduzioni videoludiche sono sempre complicate e "spesso questi progetti si arenano per divergenze tra le software house e la macchina hollywoodiana".

Nemmeno a dirlo, il progetto svanì dai radar, per tornare a manifestarsi nel 2016, quando Ubisoft annunciò di nuovo il film. Anche da allora di tempo ne è passato moltissimo e in tanti avevano dimenticato che esistesse. Chissà se l'uscita della pellicola farà bene anche alla serie videoludica, in forte ribasso dopo gli ultimi episodi.

Un ritratto di Sophie Wilde

Comunque sia, il film sarà diretto da Mathieu Turi, regista di "The Deep Dark" e "Meander". I dettagli della trama sono ancora segreti, anche se qualcosa era trapelato nei mesi scorsi. Deadline ha infatti riportato che per Watch Dogs sono stati scritturati Tom Blyth e Sophie Wilde. Il primo è noto per il suo ruolo in "Hunger Games", ma è apparso anche in serie come "Billy the Kid" e "The Gilded Age". La Wilde ha terrorizzato il pubblico con "Talk to Me" dello scorso anno, ma ha partecipato anche a progetti come "Boy Swallows Universe" e "Everything Now".