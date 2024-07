Neon White ha una data di uscita su Xbox Game Pass, annunciata con un trailer

Angel Matrix e Annapurna Interactive hanno annunciato con un trailer la data di uscita di Neon White su Xbox Game Pass: il gioco sarà disponibile nel catalogo della piattaforma in abbonamento a partire dall'11 luglio.

La notizia conferma i rumor degli ultimi giorni, che sembravano indicare un arrivo imminente su Xbox per lo sparatutto roguelike in prima persona, che ha fatto il proprio debutto su PC, PlayStation e Nintendo Switch nel corso del 2022.

Creato da Ben Esposito, la mente creativa dietro Donut Cunty, Neon White mette in campo un'esperienza frenetica e originale in cui, al comando di un demone di nome Gabriel, dovremo superare una serie di sfide per poter raggiungere il Paradiso.