Xbox Game Pass: 10 giochi indie annunciati con Sea of Stars, Neon White e altri

Microsoft ha annunciato 10 giochi indie in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass nel corso dell'evento Xbox Games Showcase Extended 2023, tra i quali titoli di notevole richiamo come Sea of Stars, Neon White, Another Crab's Treasure e altri.

Vediamo dunque di cosa si tratta:

Another Crab's Treasure

Little Kitty Big City

Techtonica

Sea of Stars

Harold Halibut

Galacticare

Neon White

Mineko's Night Market

The Book Walker

The Wandering Village

Tra questi, conosciamo in particolare Sea of Stars, che è stato inserito in varie selezioni tra gli indie più interessanti in arrivo nel prossimo periodo.

Si tratta di un progetto che celebra il JRPG tradizionale, ma con uno stile moderno e frutto di una lavorazione "a mano" veramente certosina, come risulta visibile dalla grafica in 2D.

Anche The Bookwalker: Thief of Tales è stato presentato nei giorni scorsi con un trailer e data di uscita, e si tratta di un altro titolo molto interessante: un'avventura narrativa in cui uno scrittore/ladro è in grado di lanciarsi all'interno dei libri ed esplorare varie dimensioni.

The Wandering Village è un city builder nel quale ci troviamo a costruire e gestire un villaggio che si trova sul dorso di un gigantesco animale semovente, mentre Neon White è un ben noto FPS con elementi adventure caratterizzato da una particolare ambientazione metafisica. Si tratta solo di alcuni dei titoli annunciati, che potete vedere riassunti nel video riportato qui sopra, tutti provenienti dal programma ID@Xbox.