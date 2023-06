Forza Motorsport richiederà una connessione a internet per salvare i progressi

Forza Motorsport richiederà una connessione a internet attiva per salvare i progressi in qualsiasi modalità, a parte le gare libere: lo ha rivelato il team di sviluppo nel corso del Forza Monthly di giugno 2023, trasmesso in questi minuti.

Si tratta di un risvolto probabilmente inevitabile per un gioco di guida dotato di una struttura così ampia e sfaccettata, necessario anche come forma di controllo nei confronti di eventuali cheater e come sistema di verifica dei contenuti acquistabili in-game, ma diversi utenti hanno storto il naso di fronte a questa notizia.

In uscita il 10 ottobre su PC e Xbox Series X|S, Forza Motorsport proverà a portare il franchise di Turn 10 verso nuovi livelli qualitativi, impiegando tecnologie particolarmente sofisticate tanto per il modello di guida quanto per la resa visiva dell'esperienza.

Come accennato, i numeri del gioco saranno di tutto rispetto, con venti tracciati e cinquecento vetture disponibili al lancio, una corposa modalità carriera ispirata per certi versi al terzo e al quarto episodio, una modalità Challenge the Grid e un gameplay che punta forte sui miglioramenti.

Non è tutto: le modifiche alle auto andranno a cambiare il rumore del motore, sarà presente l'elemento del carburante e rispetto al precedente capitolo la fisica sarà completamente ridisegnata per risultare più verosimile e precisa.