The Last of Us Parte 1 per PC verificato per Steam Deck con l'aggiornamento 1.1

The Last of Us Parte 1 per PC ha appena ricevuto l'aggiornamento 1.1, che oltre a migliorare ulteriormente le prestazioni del gioco introduce finalmente la certificazione Steam Deck Verified, attesa dai possessori dell'handheld Valve fin dal lancio del gioco, lo scorso marzo.

Come saprete, The Last of Us Parte 1 per PC è migliorato parecchio rispetto al suo problematico debutto e già un paio di patch fa offriva un'esperienza in linea con le aspettative rispetto a un titolo con quel tipo di grafica.

Ora la situazione è cambiata ancora, con una serie di ottimizzazioni mirate a velocizzare i caricamenti degli asset e la tanto criticata compilazione degli shader, che era già stata resa molto più rapida, nonché svariati fix per risolvere problematiche specifiche.

È ovviamente un peccato che un team con una reputazione solidissima come Naughty Dog si sia ritrovato in una situazione del genere, a lanciare un gioco in condizioni evidentemente inaccettabili, specie rispetto al blasone del prodotto stesso, per poi correre ai ripari con un fitto programma di aggiornamenti.