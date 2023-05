The Last of Us Parte 1 per PC, un mese dopo: ecco quanto è migliorato il gioco

A un mese di distanza dall'uscita, abbiamo ripreso in mano il remake del capolavoro targato Naughty Dog: scopriamo quanto è migliorato The Last of Us Parte 1 per PC.

The Last of Us Parte 1 per PC è stato senza dubbio uno dei titoli più controversi e discussi degli ultimi anni. Al netto dell'indubbia qualità del remake realizzato da Naughty Dog, che è lo stesso che gli utenti PS5 hanno potuto apprezzare lo scorso settembre, il gioco è infatti approdato sulla piattaforma Windows in condizioni critiche. Non è ancora perfettamente chiaro se la responsabilità appartenga a Iron Galaxy Studios o alla stessa Naughty Dog, che ci si è dedicata in prima persona pur senza vantare chissà quale esperienza al di fuori delle console PlayStation; fatto sta che leggendo le migliaia di recensioni negative apparse su Steam era chiaro come fossero tanti i problemi che accompagnavano il gioco al lancio. Ebbene, a un mese di distanza dall'uscita abbiamo riavviato il gioco per verificare quanto è migliorato The Last of Us Parte 1 per PC grazie agli aggiornamenti messi a disposizione dal team di sviluppo, in particolare la patch 1.0.4 pubblicata alcuni giorni fa.

Le prestazioni al lancio The Last of Us Parte 1, Joel sente tutto il dolore delle critiche alla recensione Come abbiamo scritto nella recensione di The Last of Us Parte 1 per PC, fin da prima del lancio c'erano tutti i presupposti per capire che qualcosa non era andato per il verso giusto, a cominciare da dei requisiti di sistema straordinariamente alti per un prodotto privo di supporto al ray tracing, a maggior ragione laddove si volesse andare a confrontare pur in maniera rozza i TFLOPS a disposizione della console Sony e quelli di un qualsiasi PC di fascia medio/alta. Si è parlato tanto di crash e di glitch, come spesso accade in queste situazioni, ma durante i nostri test abbiamo appurato che i primi erano generalmente legati all'uso di preset e risoluzioni troppo alti rispetto all'hardware utilizzato, come testimoniava l'indicatore della memoria video occupata per ogni diversa impostazione; e che i secondi erano più rari di quanto si pensasse, visto che non ne abbiamo incontrato neppure uno nel corso della campagna. Ad ogni modo, con un Intel Core i5 13500, 32 GB di RAM e una NVIDIA RTX 3070, abbiamo capito fin da subito che il preset Ultra andava al di là delle nostre possibilità, in particolare per via dei "soli" 8 GB di memoria equipaggiati dalla GPU, e che bisognava ricorrere al DLSS con impostazione "bilanciato" per ottenere 60 fps stabili alla risoluzione di 1440p: un compromesso pesante, indubbiamente, ma che in ogni caso consentiva di ottenere un'esperienza solida e visivamente d'impatto. Insomma, il problema di The Last of Us Parte 1 per PC era più che altro l'ottimizzazione: nonostante le differenze fra il preset Ultra e le regolazioni utilizzate su PS5 non fossero enormi, stando ai video confronti realizzati ai tempi del lancio, la conversione richiedeva un hardware esageratamente potente per girare come si deve e tagliava letteralmente fuori dalle impostazioni più alte i possessori di schede video con meno di 12 GB di RAM.