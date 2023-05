Monster Hunter 2 Dos è stato finalmente tradotto in inglese

Dopo anni di attesa, finalmente Monster Hunter 2 Dos è stato tradotto in inglese ed è quindi giocabile anche in occidente. Fino a oggi era rimasto ad appannaggio degli utenti giapponesi, ma la meritoria opera del duo Break Arts ha finalmente colmato questa grave mancanza per gli appassionati della serie.

La patch di traduzione di Monster Hunter 2 Dos è scaricabile da qui. Naturalmente per applicarla al gioco dovete possedere l'originale e fare il dump della ISO. Nel caso pensiate di scaricare la ISO piratata con già la patch applicata, non vi diremo assolutamente come trovarla.

@kure_migure, uno degli autori della traduzione, ha annunciato anche il lancio di una patch che simula un collegamento con PSP tra Monster Hunter 2 Dos e Monster Hunter Portable, così da avere accesso a tutti i bonus esclusivi per PSP. Le patch sono utilizzabili sia tramite emulatore, sia su hardware originale.

Sempre @kure_migure ha svelato che la patch di traduzione ha richiesto più di 850 ore di lavoro spalmate lungo sei mesi. Spedirli un ringraziamento, nel caso usiate le due patch, è d'obbligo.

Per chi non lo conoscesse, Monster Hunter 2 Dos fu pubblicato in Giappone nel 2006 per la sola PS2. Come il numero progressivo fa intuire, è il seguito di Monster Hunter e Monster Hunter G. Oggi sembra assurdo dirlo, ma Capcom decise di non tradurlo per l'occidente a causa delle scarsissime vendite del primo episodio.