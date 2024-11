Monster Hunter World e Rise non si fermano: la serie è a quota 105 milioni di copie vendute in attesa di Wilds

La strategia di Capcom per vendere i propri giochi di successo per molti anni anche dopo la pubblicazione sembra funzionare alla grande. Lo confermano gli ultimi dati della serie di Monster Hunter , che continua a macinare ottimi numeri nonostante siano passati diversi anni dagli ultimi giochi pubblicati. Nello specifico le vendite totali ora sono a quota 105 milioni di copie , di cui 2 milioni acquistate solo nell'ultimo trimestre.

Ottimi numeri, in attesa del lancio di Monster Hunter Wilds

Anche le maxi-espansioni dei due giochi continuano a registrare ottimi numeri notevoli, considerando che sono ormai in circolazione da anni. Per la precisione, Monster Hunter World: Iceborne è a quota 14 milioni di copie vendute (+600.000 copie nell'ultimo trimestre), mentre Sunbreak ha raggiunto 8,8 milioni di copie (+400.000 copie). Tra l'altro in entrambi i casi, il quantitativo di espansioni vendute rappresenta poco più del 50% dei giochi base, un attach rate molto alto per dei DLC.

La Kulve Taroth di Monster Hunter World

Sarà interessante vedere se Monster Hunter Wilds riuscirà a bissare o persino superare il successo commerciale dei suoi predecessori. Di certo, almeno su Steam l'open beta di pochi giorni ha avuto un'affluenza enorme. Il lancio del gioco è fissato al prossimo 28 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ecco le nostre impressioni dopo la beta.