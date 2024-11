GCC Pokémon Pocket ha raggiunto un altro impressionante traguardo di download

Continua l'ascesa di GCC Pokémon Pocket

È interessante notare che GCC Pokémon Pocket aveva raggiunto quota 10 milioni di download nei primi due giorni dalla pubblicazione, segno che nei giorni successi l'entusiasmo per il titolo non è affatto scemato, anzi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per chi non lo conoscesse, si tratta di una versione tascabile e free-to-play del celebre Gioco di Carte Collezionabili Pokémon per iOS e Android, che offre la possibilità di giocare ovunque e in qualsiasi momento. Il gioco presenta regole semplificate per partite più immediate e accessibili e un maggiore accento sull'elemento collezionistico. Infatti, è possibile aprire pacchetti per ottenere nuove carte Pokémon digitali e creare il proprio deck, con cui poi potremo sfidare avversari guidati dalla CPU o altri giocatori in rete. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di GCC Pokémon Pocket.