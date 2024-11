GCC Pokémon Pocket è un successo: ha superato i 10 milioni di dowload in soli due giorni

La conferma è arrivata direttamente da un post su X di The Pokémon Company, che ha annunciato che il gioco ha raggiunto e superato l'impressionante tetto dei 10 milioni di download in tutto il mondo a soli due giorni dalla pubblicazione su dispositivi iOS e Android.

Il Gioco di Carte Pokémon attirà a se milioni di appassionati in tutto il mondo sin dal lontano 1996. Non stupisce dunque che la versione mobile per smartphone e tablet GCC Pokémon Pocket abbia riscosso un grandissimo successo al lancio.

Cos'è GCC Pokémon Pocket?

Come già accennato, GCC Pokémon Pocket è una versione tascabile e free-to-play (con acquisti in app) del celebre card game Pokémon per iOS e Android che offre la possibilità di giocare ovunque e in qualsiasi momento, con regole semplificate e un maggiore accento sull'elemento collezionistico. È possibile, dunque, sbustare pacchetti per ottenere nuove carte Pokémon digitali e creare il proprio deck, con cui poi potremo sfidare avversari guidati dalla CPU o altri giocatori in rete.

Le carte presentano i disegni storici della serie e anche altri inediti ed esclusivi di GCC Pokémon Pocket. Non solo, grazie alle "carte immersive" è possibile esplorare l'interno delle illustrazioni e ammirarne tutti i dettagli, come se fossero un ambiente in 3D. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere le nostre impressioni dopo aver provato GCC Pokémon Pocket.