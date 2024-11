PlayStation e i giochi come servizi: ripercorriamo tutta la strategia di Sony

Questo, tuttavia, non significa che la casa giapponese sia intenzionata a fare marcia indietro: facciamo il punto sui giochi come servizi di casa PlayStation ripercorrendo tutto ciò che è accaduto negli ultimi anni e analizzando i piani di Sony per il futuro.

Nei due anni e mezzo che sono trascorsi da quelle giornate il quadro generale di PlayStation è radicalmente cambiato: Jim Ryan ha lasciato il suo ruolo di leadership, Hiroki Totoki è stato CEO ad interim di PlayStation, Hermen Hulst di Guerrilla Games ha preso le redini degli studi di sviluppo proprietari, ma soprattutto la strategia dei giochi come servizi ha iniziato a generare le prime conseguenze, che nella quasi totalità dei casi non si possono assolutamente dire incoraggianti.

L'annuncio di quella specifica acquisizione fu inoltre commentato facendo esplicito riferimento all'emersione delle "Bungie Synergies", ovvero alle possibilità offerte dall'ingresso nel gruppo di un attore esperto come Bungie nel campo dei live service. A tal proposito, nei mesi successivi emerse che la casa madre di Destiny avrebbe dovuto ricoprire anche un ruolo di supervisione e consulenza interna nel settore dei giochi come servizi, in modo da aiutare vecchi e nuovi sviluppatori dei PlayStation Studios a confrontarsi con un mondo che nella maggior parte dei casi rappresentava una novità assoluta.

Nel corso del febbraio successivo a prendere la parola dinanzi agli investitori fu Hiroki Totoki - CFO di Sony Corporation durante l'amministrazione di Sony Interactive Entertainment di Jim Ryan - al fine di spiegare le ragioni dietro tale operazione: durante la presentazione rimarcò la volontà di spostare gli equilibri nella produzione della compagnia, diversificando il portafoglio di investimenti nei videogiochi fra un 60% nei titoli "live service" e un 40% nelle classiche esperienze single player . Ciò, in concreto, significava che entro il 2026 avrebbero dovuto essere pubblicati tra i 10 e i 12 videogiochi come servizi nati dal coinvolgimento diretto del marchio PlayStation, che fosse attraverso acquisizioni o la pubblicazione di progetti di terze parti.

Era il 31 gennaio del 2022 quando Sony annunciò al mondo l'acquisizione di Bungie, storico studio di sviluppo che, in seguito all'esperienza maturata sulle sponde di Halo, si era ritagliato un ruolo di assoluta preminenza nell'industria attraverso alla pubblicazione di Destiny, titolo che ha di fatto spalancato le porte del mercato console ai cosiddetti "giochi come servizi" contemporanei. Era parecchio tempo che la casa giapponese non partecipava al valzer delle acquisizioni, e la scelta di puntare sulla fucina di Bellevue - spendendo in totale $3.6 miliardi - sottintendeva una volontà ben specifica, poi ulteriormente rimarcata dal successiva integrazione di altri studi di sviluppo dedicati nella sua scuderia di fucine proprietarie.

Il piano originale di PlayStation nei live service

Una volta portata Bungie sotto l'ombrello di Sony Interactive Entertainment, il direttivo della compagnia ha indirizzato gli sforzi esattamente nella direzione dichiarata, ovvero verso la concentrazione del 60% degli investimenti nei giochi come servizi. Il reparto M&A - quello che si occupa delle acquisizioni - e quello di pubblicazione si sono dunque mossi in concerto con la casa di Bellevue per mettere in cantiere dodici titoli live service destinati a emergere entro la conclusione del 2026, con il fine preciso di incrementare il margine delle produzioni proprietarie.

Questa slide presentata da Hiroki Totoki era volta a spiegare le ragioni del cambiamento nella strategia della casa

La stessa Bungie si portava dietro il progetto Marathon, una variante PvPvE del suo primissimo videogioco totalmente reimmaginato per affiancare il mondo condiviso di Destiny. Sul fronte del publishing, parte degli sforzi furono concentrati a supporto degli Arrowhead Studios, che stavano sviluppando ormai da anni il loro Helldivers 2, da tempo finito nel mirino del direttivo di PlayStation 5. Inoltre, furono acquisiti ben due studi di sviluppo emergenti per gettare definitivamente le basi della strategia, ovvero gli Haven Studios di Jade Raymond che avevano in produzione lo sparatutto cooperativo Fairgame$, e Firewalk Studio, un gruppo di esuli di grandi società che avevano investito la loro intera esistenza nell'hero shooter Concord.

Fra i grandi nomi sotto l'ombrello di SIE, il team di Naughty Dog reduce da The Last of Us Parte 2 avrebbe destinato un ramo dedicato alla produzione di un'esperienza online autosufficiente legata al suo mondo postapocalittico. Qualcosa di molto simile stava avvenendo sia dalle parti di Guerrilla Games, impegnata a trovare il modo di trasformare l'universo di Horizon nella culla di un misterioso titolo live service, sia da quelle di Insomniac Games, che stava meditando in maniera molto più che concreta su una variante di Spider-Man dedicata a più giocatori, ovvero il progetto The Great Web.

Quasi tutti i maggiori studi di SIE, compresa Bungie nel ruolo di supervisione e nella produzione di Marathon, furono messi a servizio dei live service

Nel frattempo gli storici autori europei di London Studio si trovavano al lavoro su un videogioco multigiocatore online ambientato in una variante fantasy della Londra contemporanea, i loro vicini di Firesprite avevano da tempo in produzione un altro titolo live service che per diversi anni si è ipotizzato potesse far parte del franchise Twisted Metal, mentre i Savage Game Studios - oggi tristemente noti come Neon Koi e originariamente presentati come primo baluardo della compagnia nel mercato smartphone - furono impiegati nella progettazione di un gioco come servizio per piattaforma mobile.

Volendo tener per buone anche partnership di terze parti come quella che ha portato lo sparatuttto a base di schiuma Foamstars di Square Enix in esclusiva console PlayStation, si arriva dunque molto vicini al numero esatto di videogiochi live service dichiarato agli investitori da Hiroki Totoki nel corso del 2022, ovvero quella dozzina di produzioni destinate a esordire nell'arco del quadriennio successivo.

Il PlayStation Showcase di quell'anno fu quasi interamente dedicato ai live service, ponendo in prima linea Helldivers 2, Concord e Fairgame$

Il piano originale prevedeva dunque un immenso investimento di risorse - basti pensare ai minimo $200 milioni iniettati nel Concord di Firewalk Studios - e la formazione di nuovi meccanismi di coordinamento interno per prendere d'assalto un settore solitamente alieno ai grandi nomi dei PlayStation Studios con l'unico scopo di incrementare il margine delle produzioni proprietarie. E, vale la pena sottolinearlo, si trattava di un piano più che mai sensato, dal momento che la profittabilità delle opere live service ha ormai da tempo annichilito la concorrenza dei grandi videogiochi single player, specialmente a parità di risorse investite.