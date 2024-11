Apple rimuove dall'esposizione in negozio i Vision Pro per fare spazio ai nuovi Mac con M4

Apple ha deciso di ridurre progressivamente la visibilità del suo visore Vision Pro in vari negozi a favore dei recenti Mac con chip M4 . Con il lancio dei nuovi modelli di Mac, Apple sta privilegiando i dispositivi che garantiscono maggiore attrattiva e, di conseguenza, maggiori vendite. La decisione di ridurre lo spazio dedicato a Vision Pro nei negozi fisici arriva in parallelo con un rallentamento nella produzione dell'headset , la cui fabbricazione dovrebbe interrompersi entro la fine del 2024. La scelta è strategica, considerando che il Vision Pro non ha riscosso il successo di mercato previsto.

Le stime rivelano che il Vision Pro non ha superato le 100.000 unità vendute negli Stati Uniti. Nonostante le dichiarazioni del CEO Tim Cook, che ha definito il prodotto rivolto a una nicchia e non al grande pubblico, il limitato successo dell'headset sembra legato principalmente al prezzo elevato , pari a 3.499 dollari, e alla mancanza di un'ampia libreria di applicazioni. Questo ha inevitabilmente scoraggiato gli utenti, anche quelli più interessati alla realtà aumentata.

Fino a poco tempo fa, i negozi Apple riservavano due tavoli al Vision Pro : uno per le demo pratiche e l'altro per l'esposizione. Ora, con i Mac M4 pronti a occupare un posto di rilievo, il Vision Pro vedrà ridursi a uno solo il tavolo dedicato. Questa riduzione si inserisce in una strategia di riposizionamento: Apple vuole ottimizzare gli spazi per attirare i clienti verso i dispositivi più richiesti e con un prezzo più accessibile.

Il futuro del visore

Nonostante l'idea di un modello di Vision Pro più accessibile sia in fase di studio, l'analista Ming-Chi Kuo prevede che la produzione di questa versione economica non partirà prima del 2027. Nel breve termine, si pensa invece che Apple possa introdurre un successore dell'attuale Vision Pro, previsto non prima del 2025. Un approccio cauto e mirato alla maturazione del mercato sembra essere la strada scelta da Apple per questo prodotto innovativo, ma costoso.

I nuovi iMac con M4.

L'esclusione di un tavolo per il Vision Pro non significa l'abbandono completo da parte di Apple di questa tecnologia: se infatti la versione economica sembra comunque in arrivo nei prossimi anni, si vocifera anche un nuovo modello ancora più performante - e probabilmente più costoso - in cantiere. Nonostante tutto, la situazione potrebbe essere solo momentanea, concedendo ora più spazio ai nuovi Mac, in virtù di maggiore esposizione una volta che Apple sarà pronta a mostrare l'evoluzione del suo Vision Pro.