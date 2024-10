Apple Vision Pro costa molto, e Tim Cook lo giustifica dicendo che non è per le masse

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha recentemente discusso delle vendite del Vision Pro, il visore di Mixed Reality lanciato quest'anno a un prezzo di partenza di $3.499. Durante un'intervista con The Wall Street Journal, Cook ha ammesso che il dispositivo non è stato concepito per il mercato di massa, riconoscendo implicitamente che il prezzo elevato è proibitivo per la maggior parte degli acquirenti.

Una tecnologia per pochi Fin dal lancio, si sapeva che il Vision Pro sarebbe stato difficile da vendere al grande pubblico, soprattutto a causa del suo prezzo elevato e della sua natura tecnologicamente avanzata. Le prime stime rivelate a luglio hanno confermato che le vendite non hanno superato le 100.000 unità negli Stati Uniti, un risultato al di sotto delle aspettative. Cook ha sottolineato che il dispositivo è destinato a chi desidera "sperimentare la tecnologia del futuro oggi", ma ha anche ammesso che al momento non ci sono abbastanza persone interessate a fare un investimento così importante. Il Vision Pro all'opera. Sebbene Apple abbia speso circa un miliardo di dollari in ricerca e sviluppo per il Vision Pro, il ritorno economico sembra essere ancora lontano. Uno degli aspetti su cui Cook ha evitato di soffermarsi è stato il tasso di reso del prodotto, che pare elevato. Molti utenti che potevano permettersi il visore non ne hanno trovato una reale utilità, contribuendo alle vendite deludenti.