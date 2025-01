Un giocatore ha completato Monster Hunter World usando solo delle emote, come l'Hadoken di Street Fighter

È possibile completare Monster Hunter World senza usare armi e oggetti offensivi come la bomba-botte? A quanto pare sì, come dimostrato da Aaron Callaway, per gli amici UncleAaronT, che è arrivato ai titoli di coda del gioco base sconfiggendo i mostri a colpi di... gesti.

Per chi non lo sapesse nel gioco è possibile utilizzare una serie di gesti per comunicare o scherzare con gli altri giocatori. Alcune infliggono anche una minuscola quantità di danno ai mostri e sono stati introdotte tramite collaborazioni con altri giochi, come Street Fighter, Devil May Cry, Final Fantasy e The Witcher. Ebbene, virtualmente è possibile usarle per eliminare i mostri, a patto di fare tanta pratica e armarsi di moltissima pazienza. Giusto per rendere l'idea, per sconfiggere il Nergigante, uno dei draghi anziani che si affronta nelle fasi conclusive della campagna, ha richiesto a questo giocatore ben 41 minuti.