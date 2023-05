Elden Ring: la mod Resurrection mira a migliorare combattimento, magia e potenziamento del PG

Il modder 'Valthryn' ha reso disponibile una nuova mod per Elden Ring, chiamata Elden Ring Resurrection. Lo scopo di questa creazione è di migliorare una serie di elementi, come il combattimento, la magia, la creazione del PG e non solo.

Potete trovarla a questo indirizzo, su NexusMod. La mod Elden Ring Resurrection si occupa di molteplici elementi; i punti chiave sono però i seguenti:

Meccaniche di deflessione migliorate, in particolare su scudi e armi di piccole dimensioni

Significativi aggiustamenti del bilanciamento di tutte le animazioni di combattimento dei giocatori (moveset delle armi, moveset dei lanci e abilità delle armi)

Talismani rielaborati e migliorati, comprese nuove varianti e funzionalità completamente nuove

Vestiti e armature riequilibrati - valori di peso e assorbimento regolati per tutto ciò che si indossa sul corpo

Effetti armatura unici applicati a tutti i set di vestiti e armature, che vanno da semplici aumenti di statistica a effetti complessi che diventano più forti man mano che si combatte

Miglioramenti alla magia - Sono state apportate modifiche al bilanciamento di tutti gli incantesimi, compresi i danni, i costi di FP/stamina e la durata degli incantesimi.

Revisione dell'economia magica - Niente più fiaschette blu o attese di rigenerazione! I PF ora si rigenerano quando gli attacchi con incantesimi e magie offensive vanno a segno, e ogni incantesimo e incantesimo ha i propri parametri di rigenerazione.

Modificate le meccaniche dei combattimenti con i boss

Miglioramento dei consumabili

Rune Maggiori riequilibrate - Godrick e Morgott non sono più le uniche rune buone

Nuova progressione dell'equipaggiamento NG+

In generale, si tratta di una mod che mira a cambiare gli equilibri di gioco, probabilmente per soddisfare quei giocatori che non amano avere vari oggetti poco utili. Ci sono però anche varie modifiche di grande importanza, come il già citato cambiamento della magia di Elden Ring.

Come sempre ricordiamo di usare le mod a proprio rischio e pericolo. Inoltre, non essendo una creazione ufficiale, potrebbe creare delle incompatibilità con alcuni elementi di Elden Ring.

Vi segnaliamo infine che la mod che aggiunge DLSS 3 è disponibile per il download.