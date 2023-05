Elden Ring: mod che aggiunge DLSS 3 disponibile per il download

Il modder PureDark ha finalmente pubblicato la mod che aggiunge il supporto per DLSS 3 di NVIDIA ad Elden Ring, per la gioia di tutti i giocatori PC che possiedono una GPU della serie 40. La mod comprende anche un pacchetto ReShade, che include il filtro FidelityFX Contrast Adaptive Sharpening (CAS) di AMD, che migliora la nitidezza dell'immagine (potete regolarlo in base alle vostre preferenze). Volendo potete anche disattivarlo e usare un altro filtro per la nitidezza, come iMMERSE di Marty.

L'installazione della mod richiede alcuni passaggi, tra i quali l'installazione dell'Anti-Cheat Toggler, quindi fate attenzione a ciò che fate. Per le istruzioni, fate riferimento alla pagina Patreon di PureDark, da cui potete anche scaricare la mod.

Stando al sito Wccftech, con una RTX 4090 e un i7 12700KF, con il gioco a 4K e dettagli massimi, nell'area iniziale il framerate passa da una media di 88 a una di 120,6 fps (+37%) con DLSS 3 impostato su "Qualità". Non sono stati notati artefatti grafici causati dall'upscaler.

PureDark è un modder davvero attivo. Giusto poche ore fa ha pubblicato una mod DLSS 3 per Star Wars Jedi: Survivor, che raddoppia il framerate, mentre qualche giorno fa ha aggiunto il supporto per DLSS 3 alla sua mod DLSS per The Elder Scrolls V: Skyrim.