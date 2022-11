The Elder Scrolls V: Skyrim: mod aggiunge il supporto a DLSS di Nvidia

Una nuova mod per The Elder Scrolls V: Skyrim aggiunge il supporto a DLSS di Nvidia, rendendo il gioco ancora più fluido. Non solo, in realtà, visto che introduce anche il supporto per FSR 2 di AMD e di XeSS di Intel. Insomma, Skyrim viene arricchito di tutte le più moderne tecnologie di upscaling, per la gioia dei possessori delle più moderne schede video.

Per chi fosse interessato, su YouTube è stato pubblicato un video che mostra i benefici della mod:

Per chi non sapesse di cosa parliamo, DLSS sta per Deep Learning Super Sampling ed è un sistema di upscaling delle immagini basato sull'intelligenza artificiale che consente di far girare i giochi a risoluzioni maggiori e con una qualità ottima. Qualcosa di simile fanno anche le altre tecnologie, che però funzionano via software.

Aggiunte del genere sono possibili perché Bethesda ha lasciato libero l'accesso al codice della risoluzione dinamica, che permette interventi di questo tipo.

Potete scaricare la mod da Github. La potete usare con la Special Edition e l'Anniversary Edition di Skyrim. Attualmente è in lavorazione il supporto per la Vr.

Naturalmente non va specificato che dovete avere la versione PC del gioco per installarla.